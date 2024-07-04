Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban\'ın düzenlediği halk gününe yoğun ilgi

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın düzenlediği halk gününe vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Ziyaretçilerin taleplerini dinleyen Başkan Balaban, taleplere belediye imkanları çerçevesinde yanıt vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ziyaretçilerini makamında ağırlamayı sürdürüyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği halk gününde Başkan Balaban, belediye ile ilgili talepleri yakından dinleyerek not aldı.

Halk buluşmaları devam edecek

Manisa'nın en büyük ilçesi olan, 270 bini aşan nüfusun yaşadığı Yunusemre'de halk günü düzenleyerek vatandaşların sesine kulak verdiklerini belirten Başkan Semih Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Halk günlerimizin amacı vatandaşımızın sesine kulak vermek ve taleplerini yakından dinlemek. Elbette ki vatandaşımızın yaşadığı her sorun belediyemizle alakalı değil. Ancak bizle alakalı olmayan sorunlara da ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Belediyemizle ilgili olan sorunlara ve taleplere ise imkanlarımız çerçevesinde cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bazı sorunlar kısa vadede çözülürken; bazı sorunlar için uzun vadede çözüm gerektiriyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Seçildiğimiz günden bu zamana kadar binlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz. Halk günlerimize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." - MANİSA