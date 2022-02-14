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Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi - Son Dakika

Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi

14.02.2022 17:43
Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi

Yunusemre'de 11 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti.

Yunusemre'de 11 çift evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Özel günde çiftler için nikah salonu da süslendi.

Yunusemre'de özel bir günde evlenmek isteyen 11 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatını birleştirdi. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu da bu özel günde evlenmek isteyen çiftlere sürpriz yaparak salonu süsledi. Ayrıca Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda kıyılan nikahlar da bugüne özel olarak ücretsiz oldu. Evlenmek için bu günü seçen çiftlerden Ayşegül Kocabaş duygularını, "Çok mutluyuz. Bu günü bilerek seçtik. Sevgililer günü diye seçtik. Salon sevgililer gününe özel süslenmiş. Şarkılar eşliğinde keman eşliğinde bir nikah kıyıyoruz. Bizim için de sürpriz oldu" sözleriyle aktarırken Arif Bayrak da, "Sevgilim bu günü istedi. Biz de özel bir gün olmasını istedik." şeklinde konuştu. 14 Şubat'ta hayatını birleştiren çiftlere mutluluklar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu özel günde çiftlerimize özel olarak etkinlik salonunu süsleyerek kıyılan nikahlardan ücret almadık. Çiftlerimizin evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde olması gerekiyor. Ailelerimizi kutluyor; ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi
Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi
Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi
Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi

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Yunusemre Belediyesi, Sevgililer Günü, Yunus Emre, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi - Son Dakika
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