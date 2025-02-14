Yunusemre\'de 14 Şubat\'ta 15 Çift Mutluluğa Evet Dedi

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Yunusemre ilçesinde nikah tarihini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Gününü seçti. Bu özel günde 15 çift, mutluluklarını taçlandırarak hayatlarını birleştirdi.

Yunusemre ilçesinde, nikah tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, evlenmek için Sevgililer Günü'nü tercih etti. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan 15 çift, mutluluklarını taçlandırarak hayatlarını birleştirdi. Evliliklerini özel bir günde gerçekleştirmek isteyen çiftler, bu tarihi aylar öncesinden seçtiklerini belirtti. Unutulmaz bir başlangıç yapmak adına 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu anlamlı günde evlenen çiftlere iyi dileklerini ileterek, "Böylesine özel bir günde ve diğer günlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Ömür boyu sağlık, huzur ve sevgi dolu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum." dedi. Sevgililer Günü'nde evlenen çiftler, bu tarihi birlikte anmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirerek, hayatlarının en güzel anlarından birini yaşadıklarını ifade etti. - MANİSA