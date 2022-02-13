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Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi

13.02.2022 17:20
Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile birlikte Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kuş türlerinin yer aldığı kuş pazarını vatandaşların beğenisine sundu.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği ile birlikte Yunus Emre Millet Çarşısı'nda kuş türlerinin yer aldığı kuş pazarını vatandaşların beğenisine sundu. İlgi gören pazarı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de ziyaret etti.

Yunus Emre Millet Çarşısı 2. katta kurulan muhabbet, papağan, kanarya, güvercin türleri ile yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer aldığı kuş pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ile birlikte pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kuş pazarının pazar günleri kurulacağını belirten Başkan Çerçi, "Birçok kuş türü ile yem, kafes, mama ve ilaç çeşitlerinin yer aldığı kuş pazarını Yunus Emre Millet Çarşısının 2. katında vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlk hafta olmasına rağmen vatandaşların ilgisi fazla. Bundan sonra her pazar günü burada kuş pazarı açacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz" dedi.

Başkan Çerçi, pazarı gezen 7 yaşındaki Meryem Yıldız'a muhabbet kuşu ve kafes hediye etti. Manisa Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Sevenler Dayanışma Derneği yöneticileri de katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye plaket takdim etti. - MANİSA

Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi
Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi
Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi
Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi

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Mehmet Çerçi, Yunus Emre, Yunusemre, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre Kuş Pazarı'na yoğun ilgi - Son Dakika


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