Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri yurtta kalan arkadaşlarına kadına şiddetle mücadele konusunda konferans verdi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrencilere yönelik konferans düzenledi. Arkadaşlarına kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunan öğrenciler, şiddettin önlenmesi için neler yapılması gerektiğini de anlattı. - DÜZCE