Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar - Son Dakika
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Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar

17.04.2022 14:03
Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri yurtta kalan arkadaşlarına kadına şiddetle mücadele konusunda konferans verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri yurtta kalan arkadaşlarına kadına şiddetle mücadele konusunda konferans verdi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Necla Pekolcay Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrencilere yönelik konferans düzenledi. Arkadaşlarına kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunan öğrenciler, şiddettin önlenmesi için neler yapılması gerektiğini de anlattı. - DÜZCE

Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar

YORUMLAR
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Öğrenciler kaldıkları yurdu denetledi Öğrenciler kaldıkları yurdu denetledi Plastik şişelerden kedi evi yaptılar Plastik şişelerden kedi evi yaptılar

Düzce Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurt arkadaşlarına şiddetle mücadeleyi anlattılar - Son Dakika


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