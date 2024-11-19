Yüzücülerden Müdür Kalın'a Ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Yüzücülerden Müdür Kalın'a Ziyaret

Yüzücülerden Müdür Kalın\'a Ziyaret

Eskişehirli milli yüzücüler, İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret ederek başarı dilekleri aldılar.

19.11.2024 10:54
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Eskişehirli milli yüzücüler ve antrenörleri Mehmet Bayrak, Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti.

Uluslararası arenalarda ülkemizi temsil ederek başarılara imza atan Eskişehirli milli yüzücüler Sümeyye Boyacı, Eymen Sarıtaş, Baran Doruk ile milli takım adayı Ahmet Çınar Bakkal ve genç sporcuların antrenörü Mehmet Bayrak Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. Kalın, genç sporculara başarı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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