ZBEÜ'ye kurumsal kan bağışçısı altın madalyası takdim ettiler - Son Dakika
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ZBEÜ'ye kurumsal kan bağışçısı altın madalyası takdim ettiler

05.03.2022 15:54
ZBEÜ'ye kurumsal kan bağışçısı altın madalyası takdim ettiler

Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Serap Elibol, Zonguldak Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın ve beraberlerindeki heyet BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Serap Elibol, Zonguldak Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın ve beraberlerindeki heyet BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarından olan Başkan Elibol,Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 'Kampüsün Kanında Hayat Var' sloganıyla kan bağışına yönelik toplum bilinci oluşturma amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası'na verdikleri destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kızılay için birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin 2012 yılından beri kan bağışında bulunduğunu ve 2020 yılında 2 bin ünitenin üstünde kan bağışı yapıldığını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Çufalı, Türk Kızılayı'nın bu vesile ile üniversiteye "Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Madalyası ve Beratı" takdim ettiğini hatırlatarak kan bağışçısı vatandaşlara, akademik-idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay yetkilileri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde personelin ve öğrencilerin, kan bağışına karşı duyarsız kalmadığını ifade ederek, üniversiteye her geldiklerinde memnuniyet verici bir tabloyla karşılaştıklarını belirttiler. - ZONGULDAK

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Mehmet Günaydın, Zonguldak, Altın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ZBEÜ'ye kurumsal kan bağışçısı altın madalyası takdim ettiler - Son Dakika


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