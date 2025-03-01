Zelenskiy: Özür dilemeyi düşünmüyorum - Son Dakika
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Zelenskiy: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Trump'tan özür dilemeyi düşünmediğini ve dostluk mesajı verdi.

01.03.2025 05:20
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gergin görüşme nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan özür dilemeyi düşünmediğini belirterek, "Başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir ABD televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı gergin görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'tan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zelenskiy, "Hayır, başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama bence dürüst olmalıyız ve yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" yanıtını verdi. Kameralar önünde yaşanan gerginliğin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Zelenskiy, "Ben çok açıktım ama Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştiremem" dedi. Demokrasiye ve özgür basına büyük saygı duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ancak, bazen bazı şeyleri basın olmadan tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Zelenskiy, "Medyaya her zaman açığım ama çok hassas konular var. Sadece dürüst olmak istiyorum ve ortaklarımızın durumu doğru anlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar en iyi dostlarımız"

Yaşanan gerginliğe rağmen ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu çok açık ki Amerikalılar bizim en iyi dostlarımız, Avrupalılar bizim en iyi dostlarımız ve Putin ile Rusya düşmanız" şeklinde konuştu. Trump ile ilişkisinin düzelebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını veren Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Bu bağların iki devlet başkanının bireysel ilişkisinden çok daha derin olduğunu belirten Zelenskiy, "Halklarımız arasında da güçlü ilişkiler var. Bu yüzden halkımızın teşekkürlerini her zaman ABD halkına iletiyorum. Bu çok, çok önemli ve bunun için üzgünüm. Güçlü ilişkilere sahip olmayı çok istedik ve bunu başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı. Putin ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını ancak bunun için şartın "adil ve kalıcı bir barış" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Barışa hazırız, ancak güçlü bir konumda olmalıyız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zelenskiy: Özür dilemeyi düşünmüyorum - Son Dakika

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