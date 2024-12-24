Zerrin Sağıroğlu'ndan Anlamlı Sergi - Son Dakika
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Zerrin Sağıroğlu'ndan Anlamlı Sergi

Zerrin Sağıroğlu\'ndan Anlamlı Sergi

Gaziantep'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Zerrin Sağıroğlu'nun sergisi büyük ilgi gördü.

24.12.2024 15:57
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda emekli öğretmen Zerrin Sağıroğlu tarafından açılan sergi büyük ilgi göndü.

Uzun yıllar öğretmen olarak görev yaptığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ilk kişisel sergisini açan Zerrin Sağıroğllu'nun bir birinden güzel eserleri göz kamaştırdı. Açılışı GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel ve davetliler tarafından yapılan sergiyle ilgili bir değerlendirme yapan Zerrin Sağıroğlu, "Bu gün benim için çok anlamlı bir gün. Yıllar önce göreve başladığım bu güzide öğretim kurumunda tam 54 yıl sonra sergi açmayı hayal bile edemezdim. Şu an son dersini işleyen bir öğretmenin heyecanını yaşıyorum. Yarın 25 Aralık, biz Gazianteplilerin gurur günü. Dünyada eşi görülmemiş bir direnişin, destanın yazıldığı gün. Okulumuzun 103. Kurtuluş Günü kutlama etkinliklerine ben de resimlerimi sergileyerek katılıyorum. Bana bu muhteşem duyguyu yaşattığı için, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi açılışının yapılmasının ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Zerrin Sağıroğlu'na çiçek takdim ederek kutladı. Serginin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları fuayesinde ay sonuna kadar sanatseverler için açık kalacağı da bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zerrin Sağıroğlu'ndan Anlamlı Sergi - Son Dakika

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