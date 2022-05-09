Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde kalan anneleri ziyaret etti.
Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakini anneleri ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, onlarla sohbet edip, çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Ziyaret sırasında kendisine, annelerce tablo hediye edilen Başkan Zeydan Karalar, teker teker ilgilendiği Huzurevi sakinleriyle neşeli ve duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Yerel › Zeydan Karalar'dan Anneler Günü'nde Huzurevi Ziyareti - Son Dakika