Zeynep\'in Mektubu Belediye Başkanını Hareket Geçirdi

Sinop'un Türkeli ilçesi Helaldı Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Ünlü'nün yazdığı anlamlı mektup büyük yankı uyandırdı.

Zeynep'in okul bahçesindeki erik ağacından meyve toplayabilmek için kaleme aldığı mektup, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada okuyan Başkan Şahin, minik öğrencinin bu içten talebine kayıtsız kalmayarak anında harekete geçti.

Belediye itfaiye ekipleri okula yönlendirilerek, okul bahçesindeki erikler güvenli bir şekilde toplandı. Erikleri arkadaşlarıyla paylaşan Zeynep'in mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Zeynep Ünlü, kendisine bu sevinci yaşatan Belediye Başkanı ve itfaiyeci ağabeylerine teşekkür etti.

Küçük bir kalpten çıkan bu mektup, hem yerel yönetimin duyarlılığını hem de toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. - SİNOP