Zile Belediyesi Kadrolu İşçilere Yüzde 106 Zam Yaptı

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Tokat'ın Zile Belediyesi, kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 106 zam yaptı.

Zile Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 106 zam yapıldı. Belediye çalışanları, Belediye Başkanı Şükrü Sargın'a teşekkür etmek için makamında ziyarette bulundu. Yapılan sözleşmeyle ilgili olarak konuşan Başkan Sargın, çalışanların hayat standartlarına olumlu katkı sağlayacak bir zam oranını belirlemeye özen gösterdiklerini ifade etti. Sargın, "Sizlerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak en uygun rakamı belirledik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zile Belediyesi çalışanları, Başkan Sargın'ın desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür etti. - TOKAT