Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı

16.04.2022 23:30

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanallarına bağlanan, arazilerin sulama yapıldığı kanallarda temizlik yapıldı.

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı

MUĞLA - Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanallarına bağlanan, arazilerin sulama yapıldığı kanallarda temizlik yapıldı. Temizlik esnasında kanallardan çıkan atık ve pislikler Dalyan kanallarına akarken, ortaya çıkan görüntüler tepki topladı.

Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan Kanallarına bağlanan ve çevredeki arazilerin sulamasını sağlayan kanallarda geçtiğimiz günlerde yapılan temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan pislik ve atıklar, Dalyan kanallarına aktı, yaşanan görüntü tepki çekti. Dalyan kanallarında temizlik yapan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı ekipler de kanalda yine temizlik yaptı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı turizm sezonunun başladığını belirterek, "Bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlk önce turizm sezonu başlangıcında kanalın üst temizliğini yapmamız gerekiyor. Her yıl olduğu gibi Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi olarak ilk önce kanalın sağı ile solu ile üst temizliğini yapıp daha sonra dip temizliğine geçiyoruz. Dalyan kapısından, Köyceğiz gölü ağzına kadar üst temizliğini yaptık ama bakıyoruz ertesi gün yine kanalda inanılmaz derecede kirlilik var. Zirai arazilerin sulama kanallarında bazı kurumlar temizlik yapıyor. Ziraat devam etmeli, kanallar temizlenmeli ama tedbir alınarak yapılmalı. Temizlik yapılan kanalların içindeki bütün artıkların, bizim birkaç gün önce temizlediğimiz alana dolduğunu görüyoruz. Bunların önüne bir engel yapılarak temizlik yapılması gerekiyor. Keşke bizlere haber verilse bu engelleri yapıp o pislikler kanala girmeden, teknelerin arasına gelmeden temizlesek. Teknelerin arasında temizlik yapamıyoruz, tüm tekleri kaldırmamız gerekiyor bu da mümkün değil" diye konuştu.

"İlgili birimlerden rica ediyorum" diyen Dalko Başkanı Yalılı, "Böyle bir çalışma yapacakları zaman Dalko ile irtibat kurmaları lazım. Biz en azından kanal ağızlarında toplamamız açısından tedbir alırız" dedi.

Ortaca Belediyesi'nin çevreci teknesinin de olduğunu ancak yetersiz olduğunu belirten Yalılı, "Tabii ki onunda desteği var. Ama biz bugüne kadar Dalko olarak kendi imkanlarımızla, personelimizle, dalgıçlarımızla temizliğe devam ettiriyoruz. Bu arada da bazı üzücü laflar oluyor. Dalko Dalyan kanalının sahibiymiş diyorlar. Kusura bakmasın kimse, alınmasın Dalyan kanalların sahibi Dalko Dalyan Su Ürünleri. Çevreci kurumda Dalko. Tabii ki Dalyan'ı bizim herkesden fazla sahip çıkmamız gerekiyor, bu doğrultuda işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Dalyan hepimizin" diyen Yalılı, "Dünyaya, Türkiye'ye mal olmuş bir Dalyan burası. İztuzu sahili, carettası ile kefal balığı ile her kurumun ilgilenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı
Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı
Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı

YORUMLAR
500
PHASELİS TÜNELİ AÇILDI, YOLCULUK SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK PHASELİS TÜNELİ AÇILDI, YOLCULUK SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK Narenciye satıcısı ölü bulundu Narenciye satıcısı ölü bulundu

Dalyan, Turizm, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:45:44. #1.13#
SON DAKİKA: Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement