Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin logoları tescillendi - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin logoları tescillendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin logoları tescillendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) logoları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmi marka koruması altına alındı.

18.12.2024 14:18
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) logoları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmi marka koruması altına alındı.

Bir asırlık tarihiyle Türkiye'nin zenginliklerini engin bilgi birikimi ile harmanlayarak geleceğe emin adımlarla ilerleyen ve gerek mühendislik gerek sağlık alanında olduğu gibi birçok farklı dalda ve akademik camiada adından övgüyle bahsedilen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında, kuruluş tarihi olarak görünen 1992 yılını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile 1924 olarak tescilledi. Kuruluş tarihini güncellemesi ve 2024 yılı itibarıyla da Üniversitenin 100. yılını kutluyor olması nedeniyle kurumsal logolar da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulunun kararı tarafından alınan onayın ardından BEUN logolarının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle resmi marka koruması altına alınması gerçekleşti.

"100 yıllık mirasımızı taçlandırdık"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitenin logolarının tescil edilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Üniversitemizin logoları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 100 yıllık bilimsel ve akademik mirasını simgelemektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan bu tescil, kurumsal kimliğimizi güçlendirirken aynı zamanda köklü geçmişimizin de bir nişanesini oluşturmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen logomuzun merkezinde Cumhuriyetimizin 50. yılı anısına Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yaptırılan "Uzun Mehmet Anıtı" yer almaktadır. Bu anıt şehrimizde "Üç Mehmet Anıtı" olarak da bilinmektedir. Birinci Mehmet şehit asker Mehmet'i, İkinci Mehmet şehit madenci Mehmet'i ve Üçüncü Mehmet ise madenlerin ilk kurbanı ve efsanevi şehidi olan Şehit Uzun Mehmet'i simgelemektedir. Logomuzun merkezinde yer alan bu anıt, Zonguldak'ın tasvirinde kullanılan "Mavi ile Yeşilin Buluştuğu Kent" imajını vurgulamak için bu iki rengin birleşimi olan turkuaz renkte tasarlanmıştır. Ayrıca turkuaz dünya çapında "Türk" rengi olarak bilinmektedir. Böylece turkuaz renkli Uzun Mehmet Anıtı, Üniversitemizi temsilen altına yerleştirilen kitap ve dış çeperimizdeki kırmızı renk ile oluşturulan yeni logomuz; bayrağımıza, şanlı tarihimize, şehitlerimize ve vatanımızın doğal güzelliklerine sahip çıkma misyonumuzu her daim koruduğumuzu göstermektedir. Cumhuriyet'in ilk üniversitesi payesine sahip BEUN olarak bilimde, teknolojide, sporda, sanatta, sağlıkta ve topluma hizmette öncülüğümüzü sürdürecek tarihimizin bize yüklediği sorumluluğu da geleceğe emin adımlarla taşıyacağız. Tescillenen logolarımız, Üniversitenin tarihsel kimliğini uluslararası akademik bilim camiasının her bir yerinde tanıtarak kurumsal kimliğine güç katarken, BEUN'nun sosyal ve kültürel değerlerine de ışık tutmaktadır. Üniversitemizin kuruluş tarihinin 1924 yılı olarak kabul edilmesinde ve kurumsal logolarımızın son halini alması ve tescillenmesi sürecinde değerli katkılarından dolayı başta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu olmak üzere bu sürecin tüm aşamasında emeği geçen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin logoları tescillendi - Son Dakika

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