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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ergen ile bir süre sohbet etti ve Ergen, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'e ziyarette bulundu
29.12.2023 - 22:10,
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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ergen ile bir süre sohbet etti. Ergen ise, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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