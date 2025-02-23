Zonguldak'ta Eğitime Kar Tatili

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Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.

Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek.

Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi. - ZONGULDAK