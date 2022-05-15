Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

15.05.2022 12:51
Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı.

Zonguldak'ta 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kutlama töreninde Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Ardından haftanın önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kutlamalar; sahil bandındaki etkinliklerle devam etti. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

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Gençlik Haftası, Atatürk Anıtı, Zonguldak, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika


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