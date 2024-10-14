Zonguldak\'ta Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Haftalık İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, Zonguldak il genelindeki güvenlik ve asayiş konuları masaya yatırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ve yapılacak planlamalar gözden geçirildi. - ZONGULDAK