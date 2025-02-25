Zonguldak\'ta Karla Mücadele

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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu kalmadığı duyuruldu. Valilik açıklamasında, ekiplerin yolların tamamen açık kalması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, Kar yağışı sonrası oluşan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ederken, kar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Özellikle ulaşımın yoğun olduğu güzergahlar ve riskli bölgelerde önlemler alınmaya devam edilirken, sahada aktif olarak görev yapan ekiplerin karla mücadelede aralıksız çalıştığı vurgulandı. - ZONGULDAK