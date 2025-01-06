Zonguldak'ta Ortopedi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Ortopedi Toplantısı Gerçekleşti

Zonguldak\'ta Ortopedi Toplantısı Gerçekleşti

BEUN'de düzenlenen toplantıda cerrahi yaklaşımlar ve yenilikçi tedavi yöntemleri ele alındı.

06.01.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Batı Karadeniz Bölgesel Toplantısı ve Bölgesel Aile Meclisi Programı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ile BEUN iş birliğinde Tıp Fakültesinde düzenlenen programa; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan ve Dernek yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, akademik ve idari personel ile çeşitli illerden hekimler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen BEUN Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bayar, "Ayak-Ayak Bileği Kırıklarına Cerrahi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen programda güncel gelişmeleri ve cerrahi müdahale tekniklerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca Prof. Dr. Bayar, ayak ve ayak bileği kırıkları konusunda cerrahinin önemini vurgulayarak, bu alandaki yenilikçi yaklaşımların hastaların yaşam kalitesine sağladığı katkıları aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Bayar'dan sonra kürsüye gelen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan, tıp dünyasındaki gelişmelere değinerek, ortopedi ve travmatoloji alanındaki yeniliklerin hastaların tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilediğinin önemine değindi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan'ın ardından program hakkında konuşmalarını yapmak için kürsüye gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ortopedi ve travmatoloji alanındaki gelişmelerin her geçen gün hastalara daha iyi hizmet sunma olanağı sağladığını belirtirken, yenilikçi tedavi yöntemler ve cerrahi yaklaşımlar konusunda ise tıp camiasının gün geçtikçe güçlendiğini ifade etti. Rektör Özölçer bununla birlikte, "Bilimsel iş birliği ve bilgi paylaşımının her daim önemini vurguluyor, bu tarz etkinliklerin tıp camiasında farklı bakış açılarının gelişmesinde önemli katkılar sunduğunu belirtmek istiyorum. Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, bilimsel ve toplumsal faaliyetlerimizle her zaman ulusal ve uluslararası camiada etkin olmayı hedefliyoruz. Sağlık bilimleri alanındaki her türlü yeniliğe ve gelişmeye açık olmanın, böylesine değerli organizasyonları desteklemenin, akademik camiamız için büyük bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Demirhan Hocamız ve Dernek Yönetimi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Teşekkür belgesi takdiminden sonra program, katılımcıların ortopedi ve travmatoloji alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ile soru-cevap bölümüyle devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz, zonguldak, Hastane, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Ortopedi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ortopedi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.