Zonguldak\'ta Ramazan Durgunluğu

Zonguldak'ta çarşı ve pazarlarda Ramazan durgunluğu yaşanırken esnaf hareketlilik için bayramı bekliyor.

Kentte sahiller ve caddelerde Ramazan'la birlikte gözle görülür bir sakinlik yaşanıyor. Şehir merkezinde özellikle sahur ve iftar sonrası kısmi bir hareketlilik yaşansa da gün içerisindeki durgunluk esnafı etkiliyor. Vatandaşlar ise Ramazan ayının manevi atmosferi gereği iftara hazırlık yapmak için evlerinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Özellikle sahilde ve kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da esnaf haraketlilik için bayramı bekliyor. Esnaf Orhan Burhan Hamarat, Ramazan ayının ticari hareketliliğe yansımasını değerlendirerek, "Atalarımız boşuna demiyormuş. Nerede o eski Ramazanlar. Eski Ramazan havasını bulamıyoruz. İşlerimizi doğrudan etkiliyor. Ramazanda genel olarak bir durgunluk ve sakinlik hakim. Artık bayrama bir hafta kala ümidimiz var, o zaman bir hareketlilik olur diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK