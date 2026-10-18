Zonguldak\'ta son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış kaydedildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından Çaydamar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış kaydedildiğini açıklayan Hacıbektaşoğlu, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını belirterek vatandaşları heyelan, kaya düşmesi ve taşkın riskine karşı uyardı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, kent merkezi ile ilçelerde su baskınlarına, heyelanlara ve kaya düşmelerine neden oldu. Yağışlardan etkilenen Çaydamar Mahallesi'nden başlayarak Elvanpazarcık beldesi Hayat Mahallesi'ne kadar incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Yağışların özellikle Kilimli ilçesinde yoğunlaştığını, merkez, Kozlu ve Karadeniz Ereğli ilçelerinin de olumsuz etkilendiğini söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Dün geceden itibaren fırtına ve yağışın etkisi altında Zonguldak. En çok Kilimli ilçemizde olmak üzere merkez, Kozlu ve Karadeniz Ereğli'de etkili oldu. İlimizde son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldık. Çok şükür şu anda ciddi bir can kaybımız yok, bir yaralanma yok" dedi.

"Heyelanlardan, kaya düşmelerinden ve taşkınlardan korkuyoruz"

Meteorolojik uyarılara vatandaşların büyük ölçüde uyduğunu ve kent genelinde araç ile yaya hareketliliğinin azaldığını anlatan Hacıbektaşoğlu, özellikle riskli bölgelerden uzak durulmasını istedi. Hacıbektaşoğlu, "Öncelikle vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün uyarılara, ikazlara titizlikle uyuluyor. Yoldaki araç trafiği, insan yoğunluğu şehirlerimizde azaldı. Bunu şunun için söylüyorum, en son Ereğli'de bir kaya düşmesi oldu. Allah'a şükür. Özellikle heyelanlardan, kaya düşmelerinden, taşkınlardan, taşkına maruz olabilecek yerlerden korkuyoruz. Buralara yaklaşılmaması, mümkün olduğu kadar hareketimizi kısıtlamamız çok önemli" diye konuştu.

"Bütün makineler sahaya dağıtılmış vaziyette"

Yağışların başladığı saatlerden itibaren ilgili kurumların sahada görev yaptığını belirten Hacıbektaşoğlu, taşkın riski bulunan alanlarda önceden tedbir alındığını söyledi. Hacıbektaşoğlu, "Bütün ekiplerimiz, Devlet Su İşleri, belediyelerimiz, Karayollarımız, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD'ımız, UMKE'miz, bütün herkes ayakta. Herkes geceden itibaren, bütün makineler sahaya dağıtılmış vaziyette. Taşkın olabilecek yerler, daha önce taşkına maruz kalan, sıkıntı olan yerlerde tedbirimizi aldık. Bütün ekiplerimiz bekliyor. Tabii müdahale edilecek yerlere müdahale ediliyor. Yine 112'ye gelen ihbarlar var ancak böyle çok ciddi mahsur kalma değil. Yollar işte su etkisi altında, su kabarmış yerler. Can güvenliği açısından ciddi bir vaka yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

Yağış kütlesinin doğuya doğru hareket ettiğini ve önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesinin beklendiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bu önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesini bekliyoruz zaten. Doğuya doğru hareket ediyor hava kütlesi, yağış kütlesi. Şu an itibarıyla takip ediyoruz. Hasar alan yerleri, hasar olan yerleri yine arkadaşlarımız tespit ediyor. İrili ufaklı taşkınlar, heyelanlar; şehir merkezlerinde, köy yollarında, dere yataklarında. Bunların hemen temizleme, iyileştirme çalışmaları başlayacak."

"Kapalı kesit dere ıslahı taşkın suyunu taşıyamadı"

Elvanpazarcık beldesinin Hayat Mahallesi'nde yaşanan su baskınına da değinen Hacıbektaşoğlu, mevcut dere ıslahının yoğun yağış karşısında yetersiz kaldığını, taşan suların iş yerlerine zarar verdiğini açıkladı.

Hacıbektaşoğlu, "Şu anda da yine Elvanpazarcık beldemiz Hayat Mahallesi'ndeyiz. Burada da onun için baktık. Burada da mevcut yapılan kapalı kesit dere ıslahı taşımayınca, taşınca yoldan maalesef iş yerlerine de zarar verdi, sirayet etti. Şimdi buraları DSİ Bölge Müdürümüz, Bölge Müdürlüğümüz, Şube Müdürlüğümüz bakacaklar, projelendirecekler. İleriye dönük bunlar tekrar uzun dönem debilerine göre hesap edilerek giderilecek" dedi.

"Türkiye'nin heyelan ve taşkın bakımından en riskli illerinden biriyiz"

Zonguldak'ın coğrafi yapısı nedeniyle heyelan ve taşkın riski yüksek iller arasında bulunduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, son yıllarda gerçekleştirilen dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Hacıbektaşoğlu, "Tabii burada biz heyelan ve taşkın riski bakımından Türkiye'nin en riskli vilayetlerinden bir tanesiyiz. Biz bunu biliyoruz ve buna göre çalışıyoruz bütün kurumlarımız. Yani son üç dört senedir çok ciddi taşkın koruma yapıları, tersip bentleri, yine taşkın koruma duvarları, dereler, dere ıslahları, yine karayolu, demiryolu geçitlerinin menfez kesitleri hepsi gözden geçiriliyor. Belediye altyapıları, bunlar projelendiriliyor ve bütün toplantılarımızda, konuşmalarımızda da bunları paylaşıyoruz ve bunları takip ediyoruz" diye konuştu.