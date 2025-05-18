Zonguldak\'ta Unutulmaz Konser

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestra tarafından verilen konser, dinleyicileri büyüledi. Sanat dolu gecede, dünya müziğinin seçkin eserleri dinleyicilerle buluştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Açık Spor Alanı Sahne'de; 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında BEUN Devlete Konservatuvarı tarafından konser düzenlendi. Konsere; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konserde BEUN Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası, dünya çapındaki müzik eserlerini çalıp seslendirdi. Yoğun katılımın gözlendiği ve dinleyicilerin şarkılara hep birlikte eşlik ettiği konser, şenlik haftasının son gününde büyük bir alkış topladı.

Konser sonrasında Seran Özölçer Akademik Orkestra ekibine çiçek takdiminde bulundu. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de ekibe teşekkür belgesi takdiminde bulunarak tüm koroyu tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, teşekkür belgesi takdiminden sonra 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası'nın son gününde Akademik Orkestra'nın düzenlediği konser sonrasında açıklamada bulundu. Rektör Prof. Dr. Özölçer yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Üniversitemizde bu yıl 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası içerisinde gerçekleştirdiğimiz gerek bilimsel gerek kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla icra edildi. Bugün çok kıymetli Devlet Konservatuvarımızın Akademik Orkestra ekibi tarafından düzenlenen konserle hem yerel hem de evrensel eşsiz eserler en güzel şekilde icra edilerek sevgili öğrencilerimiz ve dinleyicilerle buluşturulup unutulmaz bir akşama sahne oldu. Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada düzenlenen konserde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile bizlerle bu eşsiz şarkılara eşlik eden çok değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ile birlikte son bulacak olan 28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası'nı başarı ve coşkuyla tamamlamış olmamızın da gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimizin final haftası süreçlerinde onlara moral kaynağı olacağına inandığımız şenliğimizin gelecek dönemde de büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşeceğini ümit ediyor; bu anlamlı haftada değerli iş birlikleriyle her zaman olduğu gibi yanımızda olan değerli kamu kuruluşlarımıza, güzide basın mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, stant görevlilerimize, etkinliğe büyük emek veren kıymetli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor; yeni dönemde sağlık, mutluluk ve başarıyla yeniden buluşmayı en kalbi duygularımla temenni ediyorum." - ZONGULDAK