Zonguldak Valisi, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Zonguldak Valisi, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi

Zonguldak Valisi, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı ile birlikte, şehit aileleriyle makamında bir buluşma gerçekleştirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, şehit ailelerinin her zaman destekleneceğini belirtti.

16.01.2025 13:07
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile Zonguldak Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın da yer aldığı ziyarette, şehit ailesi ile makamında bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve onların bizlere emanet ettiği kıymetli ailelerini desteklemek, bizler için bir onurdur. Sizlerin her zaman yanınızdayız ve devletimizin kapıları sizlere daima açıktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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