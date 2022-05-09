Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu - Son Dakika
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Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu

09.05.2022 18:19

Alanında uzman eğitmenlerin de bulunduğu çok sayıda zumba tutkunu Yalova’da düzenlenen Zumba Master Class etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğin düzenleyicilerinden olan Seçil Kurt, "Zumbanın daha çok duyulmasını istiyoruz. Hem enerji veriyor hem de motive ediyor insanları. Biz de bugün Gülcan Hocamızla birlikte Yalova’da bir ilki gerçekleştirdik. Memnunuz ve mutluyuz" dedi.

NEDİM GÜLER

Alanında uzman eğitmenlerin de bulunduğu çok sayıda zumba tutkunu Yalova'da düzenlenen Zumba Master Class etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğin düzenleyicilerinden olan Seçil Kurt, "Zumbanın daha çok duyulmasını istiyoruz. Hem enerji veriyor hem de motive ediyor insanları. Biz de bugün Gülcan Hocamızla birlikte Yalova'da bir ilki gerçekleştirdik. Memnunuz ve mutluyuz" dedi.

Dans ve sporu birleştiren zumbanın yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla Yalova'da 'Zumba Master Class" etkinliği düzenlendi. Etkinliğin en önemli konuğu Koreograf Gülcan Başkurt oldu. Gün boyu süren etkinliğe katılan zumba tutkunları önce eğitim aldı, ardından toplu etkinliğe katıldı.

"ZUMBANIN DAHA ÇOK DUYULMASINI İSTİYORUZ"

Yalovalı zumba eğitmenleri Zin Seçil Kurt, Zin Farzaneh Mokhtar ve Zin Çiğdem Yeter'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 saat boyunca dans ederek spor yapıldı. Yapılan etkinlik hakkında konuşan Farzaneh Mokhtar şunları söyledi:

"Zumba Master Class etkinliğinde şarkılar üzerine koreografiler yapılıyor. İlk 1 saat boyunca Gülcan hocayla zumba yapıldı daha sonra sırasıyla başka hocalar sahne aldı. Master Class zumba hocaları için bir fırsat oluyor. Kendilerini gösteriyorlar. Öğrenciler de katılıyor. Yani zumba bilmeyen kişiler zumbayı tanısın diye. Biz Yalova'da bunu ilk kez yaptık. Yalova'da zumba bilen ve derslere katılan çok fazla yok onun için bu etkinliği yaptık. Yani bir tanıtım dersi gibi oldu. Herkes eğlendi. "

Yalova'da bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Seçil Kurt da, "Zumbanın daha çok duyulmasını istiyoruz. Hem enerji veriyor hem de motive ediyor insanları. Bizde bugün Gülcan Hocamızla birlikte Yalova'da bir ilki gerçekleştirdik. Memnunuz ve mutluyuz. Zumba çok güzel bir şey. Cinsiyet ve yaş hiç önemli değil herkesin yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu
Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu
Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu
Zumba Eğitmenleri Yalova'da Buluştu

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Enerji, Yalova, Dans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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