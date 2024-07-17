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1 Mayıs'ta terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 17 sanık hakim karşısında

İSTANBUL - Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 17 sanık hakim karşısına çıktı.

İstanbul Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü TKP/ML'nin propagandasını yaptıkları iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık tutuksuz sanık Ahra Demir Acar, kutlamaları takip etmek amacıyla alanda olduğunu belirterek, flama taşımadığını, yelek giymediğini ve olayla ilgisi olmadığını söyledi.

Tutuksuz sanık Nesibe Doğan ise polise direniş göstermediğini ve barikatları zorlamadığını söyleyerek, "O atmosferin etkisiyle o flamayı aldım ama yasak olmadığı söylendiği için aldım. Almanya'da Erasmus kabulü aldım böyle bir şeyle karşılaşmayı düşünmüyordum. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih'teki Pertevniyal Lisesi'nin bulunduğu noktadaki arama noktasında 17 şüphelinin yanlarında terör örgütü TKP/ML'nin sözde kurucusu İbrahim Kaypakkaya'nın resminin bulunduğu flamalar, fotoğrafının olduğu 2 adet yelek ile Saraçhane Meydanı'na girmeye çalıştıkları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede 17 şüphelinin 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.