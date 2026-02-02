10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Haberin Videosunu İzleyin
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
02.02.2026 19:38  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Haber Videosu

Antalya–Isparta Karayolu'nda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yağışlı havada aynı güzergahta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AntalyaIsparta karayolunda 10 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından, Buzlu firmasına ait başka bir otobüsün aynı güzergahta yağışlı havada hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YİNE AYNI FİRMA

Edinilen bilgilere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

10 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GÜZERGAHA ÇOK YAKIN

Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"OTOBÜSE YETİŞEMİYORUZ"

Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Isparta, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    güncel azami hız 100 km adam 110 gitmiş nedir bu abartı 45 45 Yanıtla
    00349200 00349200:
    kötü havada yavaş gitsin 37 4
  • Ömer Güldoğdu Ömer Güldoğdu :
    o yolun limiti zaten 110 neden abartılıyor bu kadar 16 23 Yanıtla
  • Gk541851 Gk541851:
    otobüsün lastik ebatı ile otomobilin ki aynı değildir otomobil 110 sa otobüs 90 95 civarıdır 11 22 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    matematik ögretmenini...1 kg demir mi daha agir,1 kg pamuk mu..Bu mantikla sen demir dersin! 7 0
  • Fuat A Fuat A:
    yağışlı havada 90km/h 20 6 Yanıtla
  • Celil Başer Celil Başer:
    otobüs hızlı gitmiyor aralarındaki mesafeden oyle gözüküyor dikkat ederseniz arac yaklaştıkça hız düştü bu kadar abartmayin 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş
Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama Yaralılar var Doğal gaz borusuna kaynak yapılırken patlama! Yaralılar var
Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen’dan Johansson’a davet Epstein dosyasında Hollywood detayı: Woody Allen'dan Johansson'a davet
Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü
Suriye’de büyük çatışma Dürzi gruplardan sızma girişimi Suriye'de büyük çatışma! Dürzi gruplardan sızma girişimi

20:42
Epstein dosyalarında ’’Karanlık’’ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında ''Karanlık'' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
20:26
Fenerbahçe’ye Kocaelispor karşısında kötü haber
Fenerbahçe'ye Kocaelispor karşısında kötü haber
19:41
İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Canlı anlatım: Neler kaçıyor neler Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Neler kaçıyor neler! Maçta tek gol var
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
18:20
Epstein’dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu gözaltına alındı
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 21:36:30. #.0.5#
SON DAKİKA: 10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.