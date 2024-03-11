10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı
SİVAS - Sivas'ta bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir asansör firmasında montaj elemanı olarak çalışan Afganistan uyruklu Cevad Muhammedi, dengesini kaybederek boşluktan aşağı düştü. 34 yaşındaki işçinin yere çakıldığını gören diğer inşaat işçileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve haksız kazanç elde eden 17 kişi tutuklandı. Operasyonda, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan traktör kazasında hayatını kaybeden Durmuş Kulyever'in köpeği Paşa, sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı. Kulyever'in yakınları tarafından bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Avustralya'nın Sidney kentinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları'na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı'na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı. Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda tır şoförü ve midibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. TCSG-6 botu tarafından yakalanan 7'si çocuk toplam 18 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İzmir Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir kişinin elindeki pekmez bidonlarının içerisinde 4 kilograma yakın esrar ele geçirildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, şüphe üzerine S.D.'yi durdurdu. Kontrolde, 3 bidon içerisinde toplam 3 kilo 800 gram esrar maddesi bulundu. S.D. tutuklandı.
Cumhuriyet Meydan'ında kurulan Filistin yardım çadırına gece saatlerinde gelen şüpheli, yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin adresini tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?