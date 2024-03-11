10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı

Sivas'ta bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11.03.2024 20:15
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10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir asansör firmasında montaj elemanı olarak çalışan Afganistan uyruklu Cevad Muhammedi, dengesini kaybederek boşluktan aşağı düştü. 34 yaşındaki işçinin yere çakıldığını gören diğer inşaat işçileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sivas, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10'uncu kattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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