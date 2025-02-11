Adana'da 11 yıl hapisle aranan torbacı yakalandı
ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polis tarafından yakalandı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mehmet Emin M.'yi durdurdu. Şüphelinin GBT sorgusunda 11 yıl 9 ay 20 gün uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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