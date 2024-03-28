15 Temmuz Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı bir mitingde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün İstanbul'da yaptığı mitinginde 15 Temmuz gazi ve şehitlerine yönelik "zibidi" kelimesini kullandığı iddiasıyla 15 Temmuz Derneği tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Adliye önünde dernek adına basın açıklaması yapan 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil, yapılan hakaretin, ülkesinden milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesi olduğunu belirtti. Çil, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine bütün varlığıyla karşı koyan, her kesimden ve siyasi görüşten milyonlarca vatandaşımıza 'zibidi' deme hadsizliği gösteren CHP'li Özgür Özel, partisinin 'bin bahar görse de yeşermeyecek bir taş' gibi bu toprakların ruhundan bihaber olduğunu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Şaşırdık mı? Hayır, hem CHP'nin hem de Özgür Özel'in halkçılık maskesi altında halk düşmanlığı siciline yakışır hadsiz bir cüretle bir kere daha karşılaşmış bulunuyoruz. Milli iradeyi müdafaa için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir. 15 Temmuz Derneği olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret edilmesini kabul etmediğimizi ve asla etmeyeceğimizi kamuoyuna yüksek sesle duyuruyoruz" dedi.
15 Temmuz şehidi Köksal Karmil'in eşi Gülsüm Karmil ise "Nasıl böyle bir kelime kullanılır? İnanın ki gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle büyük bir hakaret olamaz. Hangi görüş olursa olsun bu şekilde söylenmesi gerçekten çok üzücü. Ben bu konuda gerçekten hakkımı helal etmiyorum. 5 yetimim var. Onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum. Eşim köprüde şehit oldu. Ayaklarında pahalı ayakkabılarıyla gitmişler deniliyor. Ne zaman ayaklarına baktılar, çoğu çıplak ayakla gitti, ellerinde silahları mermileri yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Koşa koşa bu vatanı savunmak için gittiler. Bu kadar rahat çıkıp o kelimeyi kullanıyorlar. Bu kadar aciz kendileri. Sadece yazıklar olsun diyorum onlara" dedi.
Öte yandan dernek üyeleri tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Özel'in, konuşması sırasında "Ayağında pahalı ayakkabılar kotlar üstünde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üzerine perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" diyerek şehitlerin hatırasına alenen hakaret ettiği ve halkın benimsediği değerleri alenen aşağıladığı ve hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, Özel hakkında "kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 Temmuz Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarıyer'de İsveç uyruklu bir çete üyesi ile husumetli olan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayın, daha önce yaşanan bir saldırının devamı olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve bir kişi tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda şarjör ve mermi ele geçirildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla öldüresiye dövülen şahıs ile ilgili gerçek emniyette ortaya çıktı. Şahsın taciz için değil gasp için darp edildiği belirtildi. Şahsın üzerindeki 2 bin TL parayı gasp ettikleri ileri sürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinleri arasında Yücespor futbol sahasında yapılmak istenen tesis nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri inşaatı engellemek için kendilerini iş makinesinin önüne attı ve gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde arama kaydı bulunan 20 şahsı yakaladı. Denetimde ayrıca bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, sentetik ecza maddesi ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi suçüstü yakalanırken, şahısla birlikte kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 çocuk dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İzmir'de Karşıyaka Belediyesinin Örnekköy'de bulunan Temiz İşleri Müdürlüğü şantiyesine düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 belediye personeli tutuklandı.
Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çok sayıda firmayı zor duruma sokarken, bir iflas haberi de İzmir'den geldi. 1989 yılında kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren Ekol Asansörleri iflasını açıkladı. Alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkarken mahkemenin yapılan başvuruyu incelediği ve söz konusu kararı aldığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?