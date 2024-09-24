15 Yaşındaki Yüsra Kayıp - Son Dakika
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15 Yaşındaki Yüsra Kayıp

İstanbul Bağcılar'da okula giden 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan 15 gündür haber yok.

24.09.2024 20:59
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"Okula gidiyorum" diye evden çıkan 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da okula gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile, hayatından endişe duyuyor.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz 23 Eylül pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı. Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile 15 gündür haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor.

Konuyla ilgili konuşan Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, "Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş. Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk. Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz. Bu, şu an sadece bir şüphe; polisten gelen kesin bir bilgi yok. Şu anda polisler tarafından çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Umarım en kısa zamanda bir netice alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Yaşındaki Yüsra Kayıp - Son Dakika

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