16 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Birini Öldürdü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, alacak-verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Evrenköy Mahallesi'nde Fatih Tunç ile E.Ş. ve oğlu O.C.Ş. (16) arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda 16 yaşındaki O.C.Ş., tüfekle Fatih Tunç'u vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, baba E.Ş. ile oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAKARYA