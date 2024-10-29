17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti

17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti

Genç adam evden izinsiz ayrılma tartışması sonrası 6 kişilik ailesini öldürdü. Indiana'da yaşayan Raymond Ronald Lee Childs III (17), kız arkadaşının evinde kalmasına izin vermeyen ailesini silahla vurdu. Olayda Kezzie (42), Raymond (42), Elijah (18), Rita (13), hamile Kiara (19) ve bebeği hayatını kaybetti. Bacağından ve kolundan yaralanan küçük kardeş kaçmayı başardı. Marion Bölgesi jürisi Childs'ı suçlu buldu.

29.10.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Indiana'lı genç bir adam, evden izinsiz ayrılma tartışması sonucu tüm ailesini öldürdüğü için jüri tarafından suçlu bulundu. O dönem 17 yaşında olan Raymond Ronald Lee Childs III yetişkin olarak yargılandı. İlk duruşması, bir tanığın ona neden bu eylemi gerçekleştirdiğini sorması üzerine geçersiz sayıldı. Marion Bölgesi'ndeki ikinci duruşmada jüri, kendisini altı cinayet, bir cinayet teşebbüsü ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından suçlu buldu. Ceza duruşması 7 Ocak 2025 tarihine belirlendi.

Cinayet teşebbüsü suçlaması, 24 Ocak 2021 trajedisinin tek hayatta kalan kurbanı olan küçük kardeşiyle ilgiliydi. Genç, bacağından ve kolundan aldığı kurşun yaralarına rağmen kaçmayı başardı ve bu sayede soruşturmacılar Adams Sokağı'ndaki cinayet mahallini keşfetti. Orada altı kurban bulundu: Kezzie Childs (42), Raymond Childs (42), Elijah Childs (18), Rita Childs (13), Kiara Hawkins (19) ve Kiara'nın doğmamış oğlu "Bebek Hawkins".

Yetkililerin belirttiğine göre, olay Childs III'ün kız arkadaşının evinde kalıp kalamayacağı konusundaki bir tartışma sonucu meydana geldi.

Soruşturmacılara göre, Childs III'ün kız arkadaşı, sanığın babasının eve dönmesi için onu aradığını söyledi. Childs III eve döndü ancak daha sonra iki çanta dolusu kıyafetle kız arkadaşının evine geri geldi ve babasının onu evden kovduğunu iddia etti. Kız arkadaşı yarım saat sonra ailesinin yaşadığı Adams Sokağı'nda bir silahlı saldırı olduğuna dair bir bildirim aldığında, Childs III olaydan haberi yokmuş gibi davrandı.

Hayatta kalan kardeş, evde yaşananları yetkililere anlattı. Babalarının kendisinden bir şişeye su doldurmasını istediğini ve bunun üzerine banyoya gittiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Indiana, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Kublay:
    Marion bölgesi jurisini kutluyorum 29 5 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Helal olsun adamı suçlu bulmuşlar.. 13 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    hayırlı evlat 11 1 Yanıtla
  • okan:
    Kendine sıkmayı unutmuş 11 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    vay be altı kişiyi öldürmüş ve siz suçlu bulmuşsunuz öldüreni bravo yani bayagı yetenekli insanlarmişsınız 10 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Katlima Devam 2 1 Yanıtla
  • Ayse null:
    yok artık oyle habıre mervelerde kalabilir mıyım kalamazsın okadr 0 0 Yanıtla
  • Murat Yiğit:
    İkiyüzelli gram için değer miydi? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:34:44. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç, kız arkadaşında kalmak için izin almayınca 6 kişilik ailesini katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.