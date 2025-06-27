18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
27.06.2025 12:16
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. polis operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonrası yakalandı.

Erdek Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'nin ilçede bulunduğu yönünde gelen istihbarat üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Erdek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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