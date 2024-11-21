İzmir\'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu

celal ödemiş:

Cezalar ağır olmadıkça, suç işleyenler 1 değil 24-25 suça kadar içeri alınmadıkça işte böyle husumetlim sandım sıktım derler. Husumetli olunca sıkmak serbest sanki, bu algıların çözümü ilk suçta ne olursa olsun cezaevinde bulacak kişi kendini bakalım bu kadar rahat olunuyor mu? sıktın ama gitti sokaktan geçen hiç alakasız birine denk gelir ben ona sıkmamıştım.