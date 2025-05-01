Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar - Son Dakika
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Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

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Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildiği iddia edilen Aren bebek ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin annesi sevgilisi gözaltına alınırken Aren bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi. Aren bebek travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta ameliyat olacak.

01.05.2025 09:15
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Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de yürek yakan bir olay yaşandı. Bir süre önce eşinden boşanan S.B.D, başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

ANNESİNİN SEVGİLİSİ ÖLDÜRESİYE DARBETTİ

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D, çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D'nin darp ettiğini öne sürdü.

TRAVMA TEDAVİSİNDEN SONRA AMELİYAT OLACAK

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.

BEBEĞİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Şiddete maruz kalen bebeğe sahip çıkarak, adli sürece dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • barış özcan:
    Ya insanın bakarken, haberi okurken içi kan ağlıyor. Bu OBÇ ları insan bile değil, annede anne değil, kedi bile yavrusuna yan bakan koca köpeği parçalıyor. Cennetin anahtarı bu anne değil bu olsa olsa cehennemin anahtarı olur, sevgili yarın gider unutur, ana ise ömür boyu o sabinin anası olarak kalacak maalesef. Allah devletimize sahip çıktığı için zeval vermesin. 70 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Sizin insanlığınıza vicdanınıza tüküreyim nasıl bir annesin sen ya ben sokaktaki yavruları olan kediyi bile her şeyden korumaya çalışıyorken sen kendi canından kanından olmuş masum savunmasız bir çocuğa bunları nasıl yapabildin yaptırabildin. Herkes anne baba olmasın. Büyük ihtimalle devlet koruma altına alır yavrucağı böylelikle kurtulur anne müsveddesinden. 11 0 Yanıtla
  • emre123456789:
    bizim kedi bile bebeklerini elletmiyor sayıp cikiyor bunlar nasıl. bir koç yazık ya 8 0 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    bu ikisini de ibreti alem olsun diye komaya sokana kadar dovecen 0 0 Yanıtla
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