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2 yaşındaki bebeğe kreşte dayak

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Antalya'da özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, iki çocuk tarafından darbedildi. Olay nedeniyle şikayetçi olan anne, ''Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi'' dedi.

05.04.2025 12:48
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Antalya'dakiMuratpaşa ilçesindeki özel bir kreşin uyku odasında 2 yaşındaki bebeğin darbedilmesine ilişkin görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi.Aile, olay nedeniyle şikayetçi oldu.

Anne Buse Altıparmak, kızını 28 Mart sabah saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki özel kreşe bıraktıktan sonra işine gitti. Kreş yönetiminden öğle saatlerinde "kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı" söylenerek aranması üzerine çocuğunun yanına giden Altıparmak, bebeğinin yüzünde yara izi, morluk, burnunda ve kulaklarında ise kan lekeleri olduğunu fark etti.

SAVCILIK TALEBİYLE GÖRÜNTÜLERE ULAŞTILAR

Buse Altıparmak, eşi Onur Altıparmak ile kızını hastaneye götürdü. Çift daha sonra savcılık talebiyle ulaştıkları güvenlik kamerası görüntülerinde, bebeklerinin kreşteki yaşı daha büyük iki çocuk tarafından darbedildiğini gördü. Altıparmak çifti konuyla ilgili kreş ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

"KIZIMIN AĞLAMAKTAN GÖZLERİ ŞİŞMİŞTİ"

Buse Altıparmak, kreşten kendisini arayarak kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığını, durumunun iyi olduğunu söylediklerini anlattı. Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, şunları kaydetti:

"Kreş yönetimi telefonda kızını darbeden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler. Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darbedilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi."

Altıparmak, kızının olayın ardından uykudan ağlayarak uyandığını ve uykuya dalmak istemediğini ifade etti.

"15 DAKİKA BOYUNCA KIZIMA EZİYET EDİLİYOR"

Baba Altıparmak da eşinin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, kızını gördüğünde yüzünde morluk, yara, kulağında, burnunda kanama ve her yerinin yara bere içinde olduğunu anlattı. Kreş yönetiminin ilk aşamada görüntüleri kendilerine göstermediğini aktaran Altıparmak, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darbediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor." diye konuştu.

OLAYIN ARDINDAN UYUTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Çocuğu darbedildiğinde hiçbir sorumlunun gelmediğini ve geldikten sonra da kızlarını sakinleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Altıparmak, yaşanan olay sonrası ambulansa ve polise haber verilmediğini, bebeğin uyutulmaya çalışıldığını kaydetti.

Kreş yönetiminin kızını darbeden aileye görüntüleri izlettiğini, kendisine ise olayın yaşandığı yerde görüntü olmadığının aktarıldığını dile getiren Altıparmak, sorumlulardan şikayetçi olduklarını vurguladı. Kreş sorumlusu C.B. de yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin başladığını, açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

2 yaşındaki bebeğe kreşte dayak
Kaynak: AA

Antalya, 3-sayfa, Çocuk, Bebek, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 yaşındaki bebeğe kreşte dayak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ertugrul Karadag:
    Yahu Allah korusun ya ölse hesabını kim verecek kresler kesinlikle tehlikeli yerler 11 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Oranın anında, sonsuza dek kapatılmalı..!!.Size emanet edilen çocuklara sahip çıkamıyorsanız..Sizin bu işi yapmanızın,bir anlamı yok!! 5 1 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    bu yaşta bir yavrunun yeri anne yanıdır 2 yaşında bir miniğin ne işi var kreşte bakma durumu yoksa bakıcı tutacaksın 3 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Yapanlarda çocuklar..Çocuk billincinde tartı terazi ayar yoktur..Tanrı esirgesin,Zavallı ya ölseydi.. 0 0 Yanıtla
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