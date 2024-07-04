20 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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20 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kazada 3'ü ağır 20 yaralı Diyarbakır ve Batman'a sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar; S.A., D.A., A.Ü., A.O., F.Y., Ş.O. ve H.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.Ç., M.Ç., P.Ç., E.Ç., H.B., ve ismi öğrenilmeyen 8 kişi ise, Bismil Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada, kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

04.07.2024 19:50
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20 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Yaralılar Batman ve Diyarbakır sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu minibüsü ile pikabın çarpıştığı kazada 3'ü ağır 20 yaralı Diyarbakır ve Batman'a sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilmeyen 56 KD 668 plakalı yolcu minibüsü, Yukarısalat Mahallesi'ndeki kavşaktan çıkan 72 AAG 837 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan toplam 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar; S.A., D.A., A.Ü., A.O., F.Y., Ş.O. ve H.K., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

E.Ç., M.Ç., P.Ç., E.Ç., H.B., ve ismi öğrenilmeyen 8 kişi ise, Bismil Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada, kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 20 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika

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