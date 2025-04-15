23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

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İstanbul Esenyurt'ta temizlik için evine çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra cesedini 6 parçaya kesip Beylikdüzü'nde bir inşaata atan Fethi Dağlı, cinayete ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada cinayetin detaylarını anlatan Dağlı'nın ifadesi kan dondurdu.

15.04.2025 21:29  Güncelleme: 22:35
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İstanbul Esenyurt'ta 19 Haziran 2024 tarihinde Fethi Dağlı isimli şahıs, temizlik için evine çağırdığı Erva Raziye Asar'ı boğduktan sonra cesedini 6 parçaya kesip Beylikdüzü'nde bir inşaata attı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Fethi Dağlı hazır bulundu. Duruşmaya maktulün annesi müşteki Nazik Asar ile babası Hasan Asar da katıldı.

KORKUNÇ CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI

Sanık Fethi Dağlı savunmasında, "Ben 2022 yılında denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktım. 3-4 aydır Beylikdüzü'nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Facebook'ta iş bulma grubuna ilan verdim. Ben komisyon alıyordum bu işten. Erva ile bu grupta tanıştım. Ben ev temizliği için bayan arıyordum. Olaydan 1 ay önce Erva ile tanıştım. Evimi temizlemesi için davet ettim. 3 sefer geldi. Sonra bu olay yaşandı. Olay günü bana 'senden önce tanıştığım kişiler bana iyi davranmadı sen bana iyi davranıyorsun evlenmek istiyorum seninle' dedi. Ben hastaneye gidip tedavi gör dedim ve reddettim. Bana 'sen erkek değil misin, ben kendi rızamla seninle birlikte olmak istiyorum' dedi. Bana ağza alınmayacak şekilde şeyler söyledi. Evden çıkmasını istedim, bana bir şeyler fırlatmaya başladı. Bağırmaya başladığı için elimle ağzını tuttum. Eşarbı boğazına kaydı. Eşarbı sıktım. Maktul yere düştü. Sonra dışarı çıktım. O halde bıraktım. Kendim yaralandığım için pansuman malzemesi aldım" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

"BUZDOLABINA CESET BOZULMASIN DİYE BÜTÜN OLARAK KOYDUM SONRA PARÇALARA AYIRDIM"

Sanık savunmasının devamında, "Evdeki buzdolabına ceset bozulmasın diye bütün olarak koydum. Sonra işe gittim. Ceset 2 gün evde buzdolabında kaldı. Cesedi 2 gün sonra ortadan kaldırmak amacıyla parçalara ayırdım. Kutulara koydum. Güvenlik kulübesine bıraktım önce kutularla. 1 gece ceset parçaları kutularla kaldı. Sonra asansör kuyusuna attım. Telefonu bende kaldı. Erva'nın halası beni aradı. 'En son sizinle görüşmüş emniyetten öğrendik annesi çok kötü durumda sizin yanınızda mı dedi?' Ben de annesi hasta deyince bir şey diyemedim. Annesi de aradı ona da bir şey diyemedim. Erva'nın sim kartını kullandım. Annesinin hastalık durumuna üzüldüğüm için Ervaymış gibi yazışmalar yaptım. Hatta faturasını ödedim. Bir kol parçası inşaat yakınlarında bulunmuş. Güvenlik bir arkadaş beni arayıp bilgi verdi. Onu da uzaklaştırdım. Kol parçasını asansör kuyusunun olduğu yere yeniden attım. Maktulün telefonu da çalıştığım bekçi kulübesindeydi oradan polisler aldı" dedi.

"İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE GİTTİ MEĞER BU KATİLİN EVİNE GİTMİŞ"

Maktulün annesi Nazik Asar ise beyanında, "İş görüşmesi diyerek olay günü evden ayrıldı. İş görüşmesi diye gitti meğer bu katilin evine gitmiş. Sonra aradım, bana bir defa 'uzaktayım' dedi başka seferde ise 'geliyorum' dedi. Ama sesi çok boğuk ve donuktu. Bu katille uğraşıyormuş. Daha sonra ben ulaşamadım bir daha kızıma. Katil, kızımın babasını aramış daha sonra. 'Gitti durduramadım kızınızı' dedi. Kızımı öldüren sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Maktulün babası Hasan Asar ise, "Kızımın ağzından sanık kızımın annesi ile mesajlaşmış. Olayın en başında sanık kendisine kadın olarak hesap açmış. Kendisinin kızıma bayan olarak tanıtmış. Kızım olay günü iş görüşmesi yapmak için evden çıktı" dedi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise "Mütalaaya katılıyorum" dedi.

23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, Erva Raziye Asar'ın olay günü iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden ayrıldığı daha sonra haber alınamaması üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi. Yapılan incelemelerde maktul Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki evine girişinin tespit edildiği ancak çıkışının olmadığı belirlendi. Tespitler üzerine Fethi Dağlı'nın evine gidildiği ve sanığın burada yaptığı itirafında "Erva Raziye Asar benimle cinsel ilişki yaşamak istedi. Ben kabul etmedim. Bana 'ben yapacağımı bilirim bana tecavüz ediyor diyeceğim' dedi. Ben de iple boğdum. Evin tuvaletine götürdüm. Öldüğünden emin olduktan sonra ekmek bıçağı ile parçalara ayırdım. Evdeki dondurucuya koydum. 1-2 gün bekledikten sonra parçalanmış cesedi koli ve poşetler ile çıkararak taksiye binip bir inşaata attım" dedi. 12 Temmuz günü yapılan yer gösterme işleminde inşaat içerisindeki asansör boşluğunda yüzer vaziyette insan cesedi parçalarının olduğunun tespit edildi. Öte yandan Fethi Dağlı'nın çalıştığı güvenlik kulübesinden arkadaşı olan bir güvenliğin 'çevrede vatandaşlar kesik insan kolu olduğunu söyledi' demesi üzerine sanığın 'burası bizim mıntıkamız değil sen karışma ben halledeceğim' dediği de iddianamede açıklandı. Fethi Dağlı'nın öldürdüğü Erva Raziye Asar'ın hattını alarak kendi telefonuna taktığı ve yakınları ile sanki hayattaymış gibi mesajlaştığı da iddianamede ifade edildi. Öte yandan Erva Raziye Asar'ın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından 'boyuna bağ tatbikine bağlı oksijensiz kalma sonucu' olarak açıklandı. İddianamede Erva Raziye Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın evine gittiği, burada aralarında ne yaşandığı bilinmediği ve sanığın ele geçirilemeyen ip ile maktulü boğarak öldürdüğü ardından cesedi 8 parçaya ayırıp derin dondurucuda sakladığı belirtildi. Sanık Dağlı'nın daha sonra güvenlik olarak çalıştığı yerin yakınında bulunan inşaatın su ile dolu asansör boşluğuna ceset parçalarını poşete sararak attığı, zamanla su yüzeyine çıkan parçaların muhtemelen sokak hayvanlarınca inşaattan dışarı taşındığı ve tesadüfen olay yerinden geçen kimliği tespit edilemeyen kişilerce görüldüğü de iddianamede kaydedildi. Oktay ismindeki güvenliğin kendisinden rütbe olarak üst olarak gördüğü sanığa durumu söylediği ancak sanığın 'ben halledeceğim' diyerek Oktay'ın olaya müdahil olmasını engellediği iddianamede açıklandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Fethi Dağlı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

23 yaşındaki Erva\'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
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Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa 23 yaşındaki Erva'yı öldürüp cesedini parçalayan sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Apple User:
    bu gibilere idam şart saatli bomba gibi içimizde geziyorlar 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    Yaptığım yorumu yayınlayın 3 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Namusuna bari iftira atmasaydı bu adamı ibreti alem için ölen kişinin ailesinin eline teslim etsinler 1 0 Yanıtla
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