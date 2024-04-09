45 bin dolarlık tekne yangında küle döndü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 45 bin dolar değerindeki tekne alevlere teslim oldu.
Olay, Şirinyalı Mahallesi sahil kesiminde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İş adamı Atakan A'nın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, siyah dumanlar bölgeyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cayır cayır yanan tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, tekne ise küle döndü. Site sakinleri ise merakla olup biteni izledi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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