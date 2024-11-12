46 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalındı - Son Dakika
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46 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalındı

46 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalındı

Yalova'da 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.Ş. polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

12.11.2024 15:57
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Yalova'da polis tarafından silahla yağma suçundan kesinleşmiş 46 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 46 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş.'yi ikametinde yakaladı. Hükümlü polis tarafından Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 46 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalındı - Son Dakika

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