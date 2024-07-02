5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının duruşması görülmeye devam etti - Son Dakika
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5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının duruşması görülmeye devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin 7 sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada, kazanın nedenleri ve sorumluları üzerine tartışmalar yaşandı. Mağdurlar ve avukatları, suç duyurusunda bulunulmasını ve en ağır cezaların verilmesini talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme heyeti, bazı eksik evrakların tamamlanması ve tanıkların yeniden dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

02.07.2024 22:03
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5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının duruşması görülmeye devam etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaza 9 Kasım 2021 tarihinde Gebze ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra, dere yatağına uçtu. Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş, öğrenciler Mert Efe Akıllı (13), Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst ile Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Soför Mehmet Ö., araç sahiplerinden İ.A., C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D., okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ö, SEGBİS ile bağlandı. Davaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Müştekiler, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur avukatları, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda tespit edilen servis denetimi ve bakımından sorumlu kişiler hakkında, suç duyurusunda bulunulması ve ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, bilirkişi raporunda başka asli kusurluların da tespit edildiğini, sadece müvekkilinin tutuklu olarak yargılandığını ifade ederek, kişilerin eşitliliğinin sağlanması gerektiğinden ve müvekkilinin kazazede olarak bacağını kaybetmesi, 2 yıldır tutuklu olduğu için sürecin infaza dönmesi sebebiyle sanığın tahliyesini veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, tahliye talebinde bulundu. Okul Müdürü Sanık Zafer Ali Y'nin avukatı Gamze Serin Şimşek ise, Sanık Mehmet Ö'nün avukatının ifadelerini kabul etmeyerek, kendi müvekkiline ilişkin bir rapor olmadığını ve bu durumda da eşit veya aynı durumda oldukları iddiasını kabul etmedikleri, dosya neticesinde toplanan delillere göre müvekkilinin beraatını istedi. Söz alan bazı mağdurlar ile vekilleri, kusurlu oldukları tespit edilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, servis aracını kazadan 20 gün önce denetleyen kurulun üyelerinden öğretmen Soner Asan'ın vefat edip etmediğiyle alakalı en son çalıştığı liseye sorulması ve buna istinaden resmi kayıtların ve T.C. kimlik numarasının gönderilmesine dair istenilen yazıya cevap verilmediği, dosyaya konuyla alakalı herhangi bir evrak girmediği, istenilen evraklarla ilgili yazının durumun yeniden sorulmasına, Sanık Zafer Ali Y'nin avukatının isteminin üzerine tanık Kaan Z'nin yeniden SEGBİS sistemiyle dinlenmesine, tanığın beyanlarında ismi geçen kurum ve kuruluşlarla ilgili iddialarla alakalı jandarmaya yazı yazılmasına, ilçe milli eğitim müdürünün mahkemeye gelerek bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının duruşması görülmeye devam etti - Son Dakika

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