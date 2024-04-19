Mersin'de Drift Atan Sürücüye 50 Bin 541 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Mersin'de Drift Atan Sürücüye 50 Bin 541 TL Cezai İşlem Uygulandı

Mersin\'de Drift Atan Sürücüye 50 Bin 541 TL Cezai İşlem Uygulandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir sürücü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek drift attığı için 50 bin 541 TL ceza kesildi. Polis, sürücünün ehliyetsiz, aracın sigortasız ve muayenesiz olduğunu belirledi. Araç 2 ay trafikten men edildi.

19.04.2024 22:01
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Mersin'de drift atan bir sürücü güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi, 50 bin 541 TL ceza kesildi, araç 2 ay trafikten men edildi. Polis sürücünün ehliyetsiz, aracın da sigortasız ve muayenesiz olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169. Sokak kavşağı pazar alanı yanında otomobille bir sürücü drift attı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına ise o anların görüntüsü yansıdı. Görüntünün paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 33 plakalı 2014 model BMW marka otomobilin sürücüsünün O.O olduğu belirlendi. Otomobili bulan polis aracı 2 ay trafikten men etti. Sürücüye ise 32 bin 324 TL'si drift atmaktan, 18 bin 217 TL'si ise ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Drift Atan Sürücüye 50 Bin 541 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Drift Atan Sürücüye 50 Bin 541 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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