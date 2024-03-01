Türkiye'nin gündemine oturan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili davada sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezalarının bozulmasının ardından yeniden yargılanacakları tarih belli oldu. Sanıklar 6 Mayıs'da Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanık Kadir İstekli'nin, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırıldığına karar vermişti.
6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı incelemesinin ardından sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti. Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.
Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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