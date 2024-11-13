74 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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74 Kaçak Göçmen Yakalandı

74 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta, 36'sı çocuk 74 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

13.11.2024 18:43
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından tarafından tespit edilen 36'sı çocuk olmak üzere toplam 74 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik Botu KB-111 tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Botların içerisindeki 36'sı çocuk olmak üzere toplam 74 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 74 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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