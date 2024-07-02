8 dakikada motosiklet çalındı - Son Dakika
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8 dakikada motosiklet çalındı

Kırşehir'de, Medrese mahallesinde bulunan bir apartmandan 2 kişi tarafından 8 dakika içerisinde motosiklet çalındı. Motosikletin sahibi olan Muhammed Emin Bedir, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadıklarını belirtti ve hırsızların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

02.07.2024 22:07
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8 dakikada motosiklet çaldılar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 2 kişi gözlem yaptığı apartmandan 8 dakika içerisinde motosiklet çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 2 kişi; bir apartmanın içerisine park edilmiş halde duran motosikleti 8 dakikada çaldı. Olay şehrin büyük mahallelerinden bir tanesi olan Medrese mahallesinde meydana geldi. Motosikletin sahibi Muhammed Emin Bedir; yaşanan hırsızlık olayını anlamakta güçlük çektiğini ve apartmanlarından kısa sürede motosikletinin çalındığını söyledi. Bedir; "Evde komşularla oturuyorduk. Babamın motosikletiydi. Ben de motosiklet sürmeyi babamla birlikte öğrenmek istiyordum. Nasıl olduğunu anlamadık, 8 dakika içerisinde motosikleti alıp kaçtılar" dedi.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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