9 Katlı Bina Yıkıldı

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9 katlı binanın yerle bir olma anı dron kamerasında

Vatandaş Ahmed Salam: "Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar dron kamerasıyla anbean görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımı havadan dron görüntülendi.

"Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı"

Binanın yıkılma anına şahit olan Ahmed Salam, "Depremde hasar alan bina yıkıldı. İş makinesi vurarak binayı yıktı. Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.