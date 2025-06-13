AB'den Orta Doğu İçin İtidal Çağrısı

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Orta Doğu'da itidal çağrısında bulundu.

İsrail'in İran'ı hedef alarak nükleer ve askeri tesisler dahil 100'den fazla hedefi vurması ve aralarında Genelkurmay Başkanı ve İran'ın nükleer programı dahilindeki bilim insanları dahil üst düzey isimleri öldürmesinin ardından Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı yapıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Orta Doğu'dan gelen haberler son derece endişe verici. Avrupa, tüm tarafları azami itidal göstermeye, derhal gerginliği azaltmaya ve misillemeden kaçınmaya davet ediyor. Bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik bir çözüm, artık her zamankinden daha acil bir hale gelmiş durumda" dedi.

Kallas: "Diplomasi halen ilerlemenin en iyi yolu"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Orta Doğu'daki durum tehlike arz ediyor. Tüm tarafları itidalli davranmaya ve gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya davet ediyorum. Diplomasi, halen ilerlemenin en iyi yoludur ve gerilimin azaltılmasına yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Costa: "İtidal ve diplomasi çağrısında bulunuyorum"

AB Konseyi Antonio Costa da benzer bir açıklama yayımlayarak, "Orta Doğu'daki son gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Gerilimin böylesine tehlikeli bir şekilde tırmanması engellenmelidir zira aksi takdirde tüm bölge istikrarsızlaşacaktır. İtidal ve diplomasi çağrısında bulunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL