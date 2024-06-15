ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu sahte pasaport iddiasıyla Küba'ya kaçmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu sahte pasaport iddiasıyla Küba'ya kaçmaya çalıştı

İstanbul'da bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu, Boston'da yakalandı. İddiaya göre, çift Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştı. ABD Sulh Yargıcı, kaçma ihtimali olduğunu belirterek gözaltılarının devam etmesine karar verdi.

15.06.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD'den Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını iddia etti.

İstanbul'da 1 Mart tarihinde 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok'un yakalanmasının ardından detaylar da ortaya çıkıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Eylem Tok ve oğlu, Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.

ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmesi üzerine Tok ve olunun salı günü planlanan duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatlarından Brendan Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savundu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD- Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor" dedi. - BOSTON

Kaynak: İHA

Eylem Tok, İstanbul, Küba, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu sahte pasaport iddiasıyla Küba'ya kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:29:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu sahte pasaport iddiasıyla Küba'ya kaçmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement