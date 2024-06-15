ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu sahte pasaport iddiasıyla Küba'ya kaçmaya çalıştı

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İngiliz haber ajansı Reuters, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD'den Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını iddia etti.

İstanbul'da 1 Mart tarihinde 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok'un yakalanmasının ardından detaylar da ortaya çıkıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Eylem Tok ve oğlu, Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.

ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmesi üzerine Tok ve olunun salı günü planlanan duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatlarından Brendan Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savundu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD- Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor" dedi. - BOSTON