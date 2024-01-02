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ABD'de Yılbaşı Gecesi Konserine Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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ABD'de Yılbaşı Gecesi Konserine Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

ABD'nin New York kentinde yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan bir araç daldı. Saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. FBI, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

ABD\'de Yılbaşı Gecesi Konserine Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı
02.01.2024 - 18:19,  Güncelleme: 18:23
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ABD'nin New York kentinde yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan aracın dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. FBI, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

ABD'nin New York kentinde bulunan Rochester'ta yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan bir araç daldı. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rochester Polis Şefi David Smith yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi SUV tipi bir aracın otoparktan çıkan başka bir araca çarptığını belirterek, araçların Kodak Center'daki konserden çıkan kalabalığın arasına daldığını aktardı. Smith, kazanın ardından çıkan yangının itfaiye tarafından yaklaşık bir saatte söndürüldüğünü belirterek, yangının söndürülmesinin ardından SUV tipi aracın içerisinden ve çevresinde en az bir düzine benzin bidonu bulunduğunu söyledi. Smith, benzin bidonlarının bulunmasının ardından bomba ekibinin araca müdahale ettiğini açıkladı.

FBI'ın Ortak Terörizm Görev Gücü, olayla ilgili terör soruşturması başlattı. ABD basınında yer alan haberlerde, benzin bidonu yüklü aracın Michael Avery adlı şüpheli tarafından kullanıldığı ve kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Haberlerde ayrıca, şüphelinin kaldığı otel odasına bir intihar notu ve günlük bıraktığı aktarılarak, ailesinin sorguya alındığı ifade edildi.

Yetkililer, ailenin teşhis konulamamasına rağmen Michael Avery'nin bipolar hastası olduğunu belirttiklerini aktardı. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de Yılbaşı Gecesi Konserine Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Yılbaşı Gecesi Konserine Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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